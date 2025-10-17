Vigilancia nocturna y actuaciones para alejar a los osos de los pueblos

El Ayuntamiento de Villablino ha informado a los ciudadanos que en las últimas semanas se ha observado la presencia de osos en las proximidades de varios núcleos urbanos del municipio y comarcas limítrofes, provocando daños en huertas, frutales y ganado. Por ello, el consistorio, en coordinación con la Junta de Castilla y León, las Juntas Vecinales y la Patrulla Oso, está realizando labores de vigilancia nocturna y actuaciones para alejar a los ejemplares de los entornos urbanos, evitando así que este comportamiento se repita.

En este escrito, desde el consistorio explican que ante la presencia de osos se tiene que avisar de inmediato al 112, que contactará con la Patrulla Oso y los agentes medioambientales. Además, los propietarios de huertas, frutales, y cuadras deben proteger sus instalaciones con pastores eléctricos, retirar la futa madura o caída y no dejar basura orgánica en los contendores. Y aquellos que estén interesados en la cesión de pastores eléctricos o ahuyentadores pueden dirigirse a la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Villablino.

Una situación que, según el ayuntamiento, se debe a la escasez de alimento en el monte tras el verano seco y la baja producción de bellotas y se prevé, que con la llegada del frío y la fructificación de robles y hayas, estas incursiones disminuyan progresivamente.

Según la Junta de Castilla y León, en esta semana se ha alertado sobre la presencia del plantígrado en un contenedor en la localidad lacianiega de Caboalles de Abajo y en el núcleo urbano del pueblo deVillager de Laciana, así como en la zona de Páramo del Sil en varios huertos y frutales.