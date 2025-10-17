Sara Aagesen arropará a 300 mujeres rurales convocadas por Fademur en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) celebrará el próximo martes, 21 de octubre, en el Teatro El Albéitar de León, su gran acto conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, una cita que reunirá a más de 300 mujeres de todo el país bajo el lema Mujeres rurales frente a la emergencia climática: presente y futuro, y que contará con la presencia de la ministra Sara Aagesen.

El evento rendirá homenaje a las mujeres que sostienen la vida en los pueblos, que combaten las consecuencias del cambio climático y que defienden la igualdad real en el medio rural. A lo largo de la jornada se celebrarán dos mesas de diálogo, la lectura de un manifiesto y la entrega de los premios Fademur 2025, además de una actuación musical a cargo de la cantautora leonesa Isamil9.

La jornada será inaugurada por Teresa López, presidenta de Fademir, Cristóbal Cano, secretario general de UPA; y Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación. En la clausura intervendrán el alcalde de León, José Antonio Diez, y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que participará de forma telemática.

Entre los ponentes figuran perfiles del ámbito académico, artístico y agrario, como el geólogo y escritor Jaime Izquierdo, la ebanista leonesa Mari Carmen Alonso-Santocildes, la catedrática Susana Suárez o la ganadera Ana Vicente, entre otros. Los debates girarán en torno a la gobernanza rural, el empoderamiento femenino y las buenas prácticas ante los desafíos climáticos y sociales.