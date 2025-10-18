El enigmático puente de León donde Luna y Sil esconden la oscura historia de la Guerra Civil

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se llama el Puente de las Palomas, y está ubicado en el municipio de Cabrillanes, en la provincia de León. Es un lugar con una gran relevancia geológica, natural e histórica.

Establece el límite entre las comarcas de Babia y Laciana. Se encuentra en la carretera que conecta localidades como Piedrafita de Babia y Villaseca de Laciana.

Cruza sobre el río Sil, que en ese punto discurre por una profunda y sobrecogedora hoz.

Tiene una impresionante caída de unos 82 metros de altitud.

Es un punto de interés geológica donde se puede observar el fenómeno de la captura del río Luna por el Sil. El paisaje marca la transición entre el modelado suave del río Luna y el perfil más agreste y tortuoso del Sil.

El Puente de las Palomas es tristemente conocido por su papel durante la Guerra Civil Española y la posterior represión franquista, formando parte de la "historia negra" de España.

Sirvió como lugar de represión por parte de las tropas sublevadas franquistas. Se tiene constancia de que fue un lugar donde arrojaron al vacío una gran cantidad de cuerpos humanos (prisioneros, a menudo del bando republicano, especialmente tras la caída del frente norte de Asturias y León, que está cerca).

Durante bastante tiempo, en la provincia de León se utilizaba como una forma de "amenaza" o advertencia para los niños que no se portaban bien, diciendo que los enviarían al Puente de las Palomas.

Existe documentación fotográfica de la estructura del puente en el año 1928, indicando que en aquella época tenía una estructura de hierro. Hoy en día, la estructura de hormigón.

El lugar ofrece unas vistas espectaculares y el paisaje es descrito como cinematográfica, lo que hace que sea un punto de interés natural y turístico más allá de su oscura historia. Se recomienda a quienes crucen con el coche que se detenga y lo recorran a pie para apreciar la altura y el entorno.