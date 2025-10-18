Valencia de Don Juan rinde tributo a la uva en su tradicional fiesta de la vendimia: las fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Denominación de Origen León homenajeó al veterano enólogo Francis Giganto en el transcurso de la Fiesta de la Vendimia-2025, que organizó con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, sede del Consejo Regulador. Actor protagonista imprescindible del vino leonés y estrechamente vinculado desde su origen a la DO León en el entusiasta desempeño de distintas labores, Giganto se jubiló el pasado día 31 de agosto, tras cuatro decenios de actividad laboral, siempre vinculada al mundo cooperativo.

Francis protagonizó el momento más emotivo de una jornada de gran actividad en la Plaza Mayor de la villa coyantina, con pisada infantil de uva, prueba del mosto, catas para jóvenes a cargo de jóvenes enólogos, demostración de montaje artesanal de barrica, entretenimiento para niños, degustaciones y música, todo ello aderezado con la refrescante compañía de los colores, aromas y el sabores de los vinos genéricos de Albarín y Prieto Picudo.