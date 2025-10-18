Herido un hombre tras un accidente entre dos motos en Boca de Huérgano
El incidente ha sido provocado por una colisión por alcance de una de las dos motos
Un aviso al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 durante la tarde de este sábado ha alertado sobre un accidente entre dos motocicletas en Boca de Huérgano, concretamente en el kilómetro 10 de la carretera LE-215.
El incidente ha sido provocado por una colisión por alcance de una de las dos motos y como consecuencia, un hombre de 44 años ha resultado herido, con un posible pie roto.
Los servicios sanitarios y la Guardia Civil se han trasladado hasta el lugar de los hechos para resolver la situación.