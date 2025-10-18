Herido un hombre tras un accidente entre dos motos en Boca de Huérgano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un aviso al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 durante la tarde de este sábado ha alertado sobre un accidente entre dos motocicletas en Boca de Huérgano, concretamente en el kilómetro 10 de la carretera LE-215.

El incidente ha sido provocado por una colisión por alcance de una de las dos motos y como consecuencia, un hombre de 44 años ha resultado herido, con un posible pie roto.

Los servicios sanitarios y la Guardia Civil se han trasladado hasta el lugar de los hechos para resolver la situación.