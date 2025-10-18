Veinte años poniendo sabor a la vida

La Feria de la Patata de Chozas de Abajo ha cumplido este fin de semana veinte años de vida y lo ha hecho por todo lo alto. Cerca de 3.500 personas se acercaron este sábado hasta la explanada del Ayuntamiento para disfrutar de la edición más multitudinaria de su historia, consolidando a esta cita como uno de los eventos gastronómicos y festivos más importantes de la provincia de León.

El alcalde del municipio, Santiago Jorge Santos, se mostró muy satisfecho con la acogida de esta edición, que ha batido récord de ventas tanto de patatas como del resto de productos agroalimentarios y artesanales presentes en los 32 stands instalados.

«Ver tanta gente disfrutando, familias enteras y tantos niños nos anima a seguir trabajando por el municipio», señaló el regidor, visiblemente emocionado por la respuesta vecinal.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de la «Patata de Bronce» a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que también celebra este mes su vigésimo aniversario. El galardón, símbolo del agradecimiento de Chozas de Abajo, fue entregado por el alcalde y recogido por el capitán Fernando del Teso, quien agradeció el reconocimiento a una unidad que «siempre está donde más se la necesita, ya sea ante terremotos, riadas, incendios o erupciones volcánicas».

El programa comenzó a media mañana con la apertura del parque infantil y las degustaciones populares. A lo largo del día, el buen ambiente se mantuvo constante en los puestos de productos locales, donde la patata de esta campaña, de excelente calidad, se vendió al precio simbólico de un euro el kilo.

El IV Concurso «La Patata más Grande» volvió a despertar la curiosidad de los asistentes. Este año el premio recayó en un agricultor de Chozas de Arriba, que presentó un ejemplar de nada menos que 1.860 gramos.

La comida popular de fraternidad reunió a cientos de comensales en torno a los platos elaborados por las cocineras del pueblo, que prepararon más de mil kilos de patatas y 400 de carne, sirviendo cerca de tres mil raciones.

La tarde continuó con la actuación de la cantante Roser, que hizo vibrar al público con sus éxitos —entre ellos Quiero besarte— y puso el broche musical a una jornada redonda. La fiesta se prolongó con una verbena popular con discomóvil, que llenó de ritmo las calles hasta la noche.

Con dos décadas de historia, la Feria de la Patata de Chozas de Abajo se consolida como un referente de la gastronomía, la agricultura y la convivencia rural, uniendo a generaciones enteras en torno a uno de los productos más emblemáticos de la tierra leonesa.