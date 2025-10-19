Una senda milenaria que conecta Asturias y León y enamora con sus vistas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Senda del Arcediano es una de las rutas de senderismo con más historia y belleza paisajística de la montaña leonesa, sirviendo como una antigua vía de comunicación entre León y Asturias a través del macizo occidental de los Picos de Europa.

La Senda del Arcediano comienza en el lado leonés, específicamente en el Puerto del Pontón (en la N-625), y se adentra en el valle de Sajambre, una de las puertas de entrada al Parque Nacional de Picos de Europa.

Inicio (León): Puerto del Pontón (entre Riaño y Cangas de Onís).



Paso Clave (León): Atraviesa los pueblos del Valle de Sajambre, como Oseja de Sajambre y Soto de Sajambre.



Final (Asturias): Continúa hasta el municipio asturiano de Amieva (o las inmediaciones de Cangas de Onís).

La Senda del Arcediano es un camino con profundas raíces históricas:

Origen Probable: Se cree que su trazado fue originalmente una calzada romana utilizada para comunicar la Meseta con Asturias.



Antiguas Denominaciones: Ya en las crónicas del siglo X se la conocía como "Vía Saliamica" (o sajambrina) y también como "Carrera Maiore" (Camino Mayor o Real).



Uso Medieval: Durante la Edad Media fue un paso obligado para arrieros y viajeros, y se utilizó para el trasiego de mercancías e incluso para "transportar" la doctrina del Monasterio de Sahagún.

El nombre actual data del siglo XVII (o XVIII) y se debe a un benefactor:

Don Pedro Díaz de Oseja: Un ilustre habitante, natural de Oseja de Sajambre, que llegó a ser Arcediano de Villaviciosa.



El Legado: El Arcediano, ya rico, donó partidas en su testamento para el arreglo y mantenimiento de este difícil camino que comunicaba su pueblo natal con otras comarcas. En su honor, la vía fue rebautizada como la Senda del Arcediano.

Dificultad y Recorrido

Dificultad General: Se cataloga como Media o Media-Alta, principalmente por su gran longitud y el desnivel acumulado. La Etapa I (Pontón - Soto de Sajambre) es la más fácil.

Terreno: Se camina sobre antiguos trazados empedrados (calzadas reales), senderos de montaña, y desciende a través de densos bosques de hayas y robles.

Entorno Natural

La Senda atraviesa uno de los ecosistemas más ricos de los Picos de Europa:

Flora: Bosques frondosos con hayas centenarias, robles, fresnos y avellanos. En las cercanías de los pueblos se encuentran cerezos, nogales y castaños.

Fauna: Es una zona ideal para la observación de fauna de alta montaña, como rebecos, buitres, venados, corzos y jabalíes.

Puntos de Interés:

Desfiladero de Los Beyos (que la ruta sortea).

El valle del Toneyu.

Majadas, corrales y pastos de montaña como Los Trabanzos.

Vistas panorámicas hacia picos como el Canto Cabronero.

Señalización

La Senda del Arcediano está catalogada y señalizada como un Sendero de Gran Recorrido (GR-PNPE 201), lo que facilita su seguimiento con las marcas rojas y blancas distintivas.

En resumen, la Senda del Arcediano no es solo un camino, sino un viaje a través de la historia y la naturaleza virgen del sector leonés de los Picos de Europa, en el hermoso Valle de Sajambre.