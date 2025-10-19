Los bomberos excarcelan a una persona atrapada en su furgoneta en un accidente en Ozaniego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los bomberos de la Diputación de León han informado en sus redes sobre las diversas actuaciones que han tenido que solventar en este domingo.

Una de las más notorias ha ocurrido en Ozaniego, donde, tras un accidente de tráfico, una persona había quedado atrapada dentro de su furgoneta. Una dotación de los profesionales del Parque de Celada de la Vega se han desplazado hasta el lugar de los hechos para excarcelar a la víctima.

Además, los bomberos del Parque de Cistierna han intervenido en un incendio de rastrojos en Carande y una dotación del Parque de Valencia ha acudido a sofocar las llamas declaradas en una vivienda de Pajares de los Oteros.