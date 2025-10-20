La provincia de León acapara las diez temperaturas mínimas de España de este lunes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Así lo ha publicado la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular (Noromet). Entre el ránking de las diez localidades con las mínimas más bajas de España, las diez pertenecen a la provincia leonesa.

De menos a más, el ganador es Villaceid, que hoy ha registrado hasta -0,3 grados; Lugueros, con una mínima de 1,4 grados; Otero de las Dueñas, con 1,8; Villamanín, con 1,9; Sopeña de Curueño, con 2,5; Prado Veneiro - Babia, con 2,7; Collada de Aralla, con 3 grados de mínima; Callejo de Ordás, con 3,1; Villayuste con 3,1 también y Tabuyo del Monte, en el décimo puesto, con 3 grados y medio de mínima.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido su predicción para la próxima semana en León, la cual estará marcada por el avance de un frente atlántico que traerá consigo un aumento en la inestabilidad. Se esperan lluvias, vientos fuertes y un descenso generalizado de las temperaturas a medida que avanza la semana.