Más de cien voluntarios unen sus fuerzas para proteger el río Eria

La Asociación Tierras Quemadas de La Bañeza y Comarca convocó el pasado sábado a 110 personas a la entrada de Pinilla de la Valdería para empezar la labor de reconstrucción y protección de las márgenes del río Eria. «Había nerviosismo y había entusiasmo», aseguran desde la asociación. Los voluntarios, venidos de distintos puntos de la provincia como la Valduerna, la Valdería, Jamuz, el Bierzo con la asociación Bierzo Sentido, el Órbigo y León capital, ataviados con guantes y botas de montaña, se organizaron en seis cuadrillas con distintos cometidos muy delimitados y planificados por la sociación con el fin de acometer los trabajos.

Las seis cuadrillas se dividieron el trabajo. Una montó tipis para impedir que los animales silvestres se coman los brotes de los robles, otra, al mando de un ingeniero que había cartografiado los arroyos, se encargó de las albarradas mientras una tercera realizó el acolchado de paja y fajinas para evitar la contaminación de las aguas por ceniza con las primeras lluvias. También había cuadrillas para cavar hoyos para reforestar con castaños y una última para acometer una batida de basura que recogió hasta lavadoras.

Además, un equipo se encargó de cortar pinos con motosierras en una zona de alto valor arqueológico, donde se conservan restos de una antigua mina de oro romana. «Esta intervención tiene como objetivo proteger el yacimiento, evitando que la maquinaria pesada de las empresas madereras pueda causar daños irreversibles en el patrimonio histórico. La actuación se ha planificado con criterios de mínima intervención y máximo respeto al entorno», según la asociación. Carlos Fano Alonso, vicepresidente de la asociación y presidente de la Junta Vecinal de Pinilla de la Valdería, asegura estar «muy satisfechos por la participación de la gente y los resultados logrados».

Las próximas facenderas tendrán lugar en el valle del Jamuz y en la Valduerna y cuenta con el apoyo de Iberdrola.