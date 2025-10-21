Aprobadas las ayudas para ganaderos y agricultores afectados por los incendios: Consulta la lista
El presupuesto se estima en unos 27 millones de euros, de los que se
beneficiarán unos 4.000 agricultores y ganaderos
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas para compensar los daños
producidos en la actividad agraria por los grandes incendios acaecidos el pasado verano.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima que estas ayudas tendrán unos 4.000 beneficiarios, de los que 1.500 son ganaderos en extensivo, y que la cuantía total puede ascender a unos 27 millones de euros. El ministro, Luis Planas, ha asegurado que “el Gobierno ha querido, una vez más, adoptar medidas de ayuda eficaces que sean un complemento a la recuperación de los daños sufridos”.
Con la aprobación de estas ayudas el Gobierno da cumplimiento al anuncio realizado por el propio ministro de Agricultura Pesca y Alimentacion en el Congreso de los Diputados el pasado 24 de septiembre y muestra con claridad su compromiso con los afectados por los grandes que han calcinaron entre junio y septiembre 350.000 hectáreas, de las que 10 % son superficie de cultivo.
La gestión y concesión de estas ayudas se realizará de oficio por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion, sin que los interesados deban realizar ningún tipo de trámite. El ministro Planas ha asegurado que el objetivo es que las ayudas estén concedidas y abonadas antes del 31 de diciembre de 2025.
Estas subvenciones serán compatibles con las indemnizaciones de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España.
Se trata de una ayuda de minimis con la que el Gobierno quiere apoyar de manera rápida la disponibilidad de fondos de los agricultores y ganaderos para hacer frente a los gastos y perdidas que puedan haberle ocasionado los incendios, con independencia de las indemnizaciones que les correspondan por los seguros que tuvieran contratados.
Tendrán derecho a la ayuda los titulares de las explotaciones agrarias afectados por los grandes incendios que tengan unos ingresos agrarios declarados a la Administración tributaria superiores a 1.000 euros en el año 2024, y siempre que las parcela agrícola o explotación ganadera correspondiente estén correctamente inscritas en los registros oficiales.
La ayuda será el equivalente al 20 % de los ingresos agrarios, y se establecen un límite mínimo de 1.500 euros para todos aquellos beneficiarios a los que el cálculo resulte inferior a esta cifra y un tope máximo de 10.000 euros para los casos en que resulte una cantidad superior. Estos límites se ampliarán a 6.000 y 16.000 euros respectivamente para los agricultores y ganaderos que hayan sido indemnizados por el seguro agrario por daños causados por los incendios.
Los nuevos agricultores y ganaderos que hayan iniciado su actividad en el año 2025 con la condición de joven establecida en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y hayan presentado por primera vez la solicitud única en esta campaña, tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.
Así mismo, con el objeto de promocionar y apoyar el sistema de seguros agrarios y dar un apoyo adicional a los agricultores y ganaderos que los hayan suscrito, el real decreto eleva la subvención del ministerio a la contratación del seguro hasta un 70 % del coste de la póliza.
En el anejo del Real Decreto se relacionan los 224 municipios afectados por los grandes incendios, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), pertenecientes a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid.
Andalucía Almería Lubrín
Andalucía Huelva Aroche
Andalucía Sevilla Burguillos
Andalucía Sevilla Castilblanco de Los Arroyos
Aragón Zaragoza Zaragoza
Asturias Asturias Cabrales
Asturias Asturias Cangas del Narcea
Asturias Asturias Degaña
Asturias Asturias Ibias
Asturias Asturias Onís
Asturias Asturias Ponga
Asturias Asturias Somiedo
Cantabria Cantabria Camaleño
Cantabria Cantabria Vega de Liébana
Castilla-La Mancha Guadalajara Cardoso de la Sierra (El)
Castilla-La Mancha Toledo Calera y Chozas
Castilla-La Mancha Toledo Casarrubios del Monte
Castilla-La Mancha Toledo Estrella (La)
Castilla-La Mancha Toledo Méntrida
Castilla-La Mancha Toledo Navalmoralejo
Castilla-La Mancha Toledo Talavera de la Reina
Castilla-La Mancha Toledo Valmojado
Castilla y León Ávila Arenal (El)
Castilla y León Ávila Arenas de San Pedro
Castilla y León Ávila Burgohondo
Castilla y León Ávila Cuevas del Valle
Castilla y León Ávila Herradón de Pinares
Castilla y León Ávila Hornillo (El)
Castilla y León Ávila Mombeltrán
Castilla y León Ávila Navalmoral
Castilla y León Ávila Navaluenga
Castilla y León Ávila Navas del Marqués (Las)
Castilla y León Ávila Ojos-Albos
Castilla y León Ávila San Bartolomé de Pinares
Castilla y León Ávila San Juan de la Nava
Castilla y León Ávila Tornadizos de Ávila
Castilla y León Ávila Ávila
Castilla y León León Alija del Infantado
Castilla y León León Almanza
Castilla y León León Barrios de Luna (Los)
Castilla y León León Benuza
Castilla y León León Boca de Huérgano
Castilla y León León Borrenes
Castilla y León León Burón
Castilla y León León Cacabelos
Castilla y León León Carrocera
Castilla y León León Carucedo
Castilla y León León Castrillo de Cabrera
Castilla y León León Castrocalbón
Castilla y León León Castrocontrigo
Castilla y León León Cea
Castilla y León León Destriana
Castilla y León León Encinedo
Castilla y León León Igüeña
Castilla y León León Lucillo
Castilla y León León Murias de Paredes
Castilla y León León Oencia
Castilla y León León Oseja de Sajambre
Castilla y León León Palacios del Sil
Castilla y León León Páramo del Sil
Castilla y León León Peranzanes
Castilla y León León Ponferrada
Castilla y León León Posada de Valdeón
Castilla y León León Priaranza del Bierzo
Castilla y León León Puente de Domingo Flórez
Castilla y León León Quintana del Marco
Castilla y León León Quintana y Congosto
Castilla y León León Riaño
Castilla y León León San Esteban de Nogales
Castilla y León León Santa Colomba de Somoza
Castilla y León León Santa Elena de Jamuz
Castilla y León León Sobrado
Castilla y León León Soto y Amio
Castilla y León León Truchas
Castilla y León León Valderrueda
Castilla y León León Vega de Espinareda
Castilla y León León Villablino
Castilla y León León Villafranca del Bierzo
Castilla y León León Villamontán de la Valduerna
Castilla y León Palencia Cervera de Pisuerga
Castilla y León Palencia Fresno del Río
Castilla y León Palencia Guardo
Castilla y León Palencia Mantinos
Castilla y León Palencia Polentinos
Castilla y León Palencia Pernía (La)
Castilla y León Palencia Velilla del Río Carrión
Castilla y León Palencia Villalba de Guardo
Castilla y León Salamanca Candelario
Castilla y León Salamanca Cipérez
Castilla y León Salamanca Espadaña
Castilla y León Salamanca Peralejos de Arriba
Castilla y León Salamanca Puertas
Castilla y León Salamanca Tremedal de Tormes
Castilla y León Salamanca Villar de Peralonso
Castilla y León Salamanca Villaseco de los Reyes
Castilla y León Segovia Cerezo de Arriba
Castilla y León Segovia Riaza
Castilla y León Segovia Riofrío de Riaza
Castilla y León Zamora Alcubilla de Nogales
Castilla y León Zamora Ayoó de Vidriales
Castilla y León Zamora Brime de Sog
Castilla y León Zamora Cubo de Benavente
Castilla y León Zamora Ferreras de Arriba
Castilla y León Zamora Ferreruela
Castilla y León Zamora Fuente Encalada
Castilla y León Zamora Galende
Castilla y León Zamora Gallegos del Río
Castilla y León Zamora Losacio
Castilla y León Zamora Molezuelas de la Carballeda
Castilla y León Zamora Pías
Castilla y León Zamora Porto
Castilla y León Zamora Riofrío de Aliste
Castilla y León Zamora San Justo
Castilla y León Zamora San Pedro de Ceque
Castilla y León Zamora Santibáñez de Vidriales
Castilla y León Zamora San Vicente de la Cabeza
Castilla y León Zamora Tábara
Castilla y León Zamora Trefacio
Castilla y León Zamora Uña de Quintana
Castilla y León Zamora Vegalatrave
Castilla y León Zamora Villageriz
Cataluña Lleida Agramunt
Cataluña Lleida Cabanabona
Cataluña Lleida Oliola
Cataluña Lleida Puigverd d'Agramunt
Cataluña Lleida Torrefeta I Florejacs
Cataluña Lleida Vilanova de l'Aguda
Cataluña Tarragona Alfara de Carles
Cataluña Tarragona Xerta
Cataluña Tarragona Paüls
Extremadura Badajoz Alburquerque
Extremadura Badajoz Azuaga
Extremadura Badajoz Bienvenida
Extremadura Badajoz Burguillos del Cerro
Extremadura Badajoz Castilblanco
Extremadura Badajoz Fuente de Cantos
Extremadura Badajoz Llerena
Extremadura Badajoz Montemolín
Extremadura Badajoz Oliva de Mérida
Extremadura Badajoz Peraleda Del Zaucejo
Extremadura Badajoz Valdecaballeros
Extremadura Badajoz Villagarcía De La Torre
Extremadura Cáceres Alcollarín
Extremadura Cáceres Alcuéscar
Extremadura Cáceres Aldea del Cano
Extremadura Cáceres Alía
Extremadura Cáceres Arroyo de la Luz
Extremadura Cáceres Arroyomolinos
Extremadura Cáceres Cabezabellosa
Extremadura Cáceres Cabezuela del Valle
Extremadura Cáceres Caminomorisco
Extremadura Cáceres Campo Lugar
Extremadura Cáceres Casar de Cáceres
Extremadura Cáceres Casas del Monte
Extremadura Cáceres Garganta (La)
Extremadura Cáceres Gargantilla
Extremadura Cáceres Herreruela
Extremadura Cáceres Hervás
Extremadura Cáceres Jarilla
Extremadura Cáceres Jerte
Extremadura Cáceres Navaconcejo
Extremadura Cáceres Nuñomoral
Extremadura Cáceres Oliva de Plasencia
Extremadura Cáceres Pinofranqueado
Extremadura Cáceres Plasencia
Extremadura Cáceres Rebollar
Extremadura Cáceres Segura de Toro
Extremadura Cáceres Sierra de Fuentes
Extremadura Cáceres Tornavacas
Extremadura Cáceres Torno (El)
Extremadura Cáceres Trujillo
Extremadura Cáceres Valdastillas
Extremadura Cáceres Villar del Pedroso
Extremadura Cáceres Villar de Plasencia
Extremadura Cáceres Cáceres
Galicia A Coruña Santiso
Galicia Lugo Folgoso do Courel
Galicia Lugo Pantón
Galicia Lugo Pobra de Brollón (A)
Galicia Lugo Quiroga
Galicia Lugo Sober
Galicia Ourense Avión
Galicia Ourense Baltar
Galicia Ourense Barco de Valdeorras (O)
Galicia Ourense Bolo (O)
Galicia Ourense Carballeda de Valdeorras
Galicia Ourense Carballeda de Avia
Galicia Ourense Castrelo do Val
Galicia Ourense Cualedro
Galicia Ourense Chandrexa de Queixa
Galicia Ourense Xinzo de Limia
Galicia Ourense Gudiña (A)
Galicia Ourense Larouco
Galicia Ourense Laza
Galicia Ourense Leiro
Galicia Ourense Maceda
Galicia Ourense Manzaneda
Galicia Ourense Melón
Galicia Ourense Mezquita (A)
Galicia Ourense Montederramo
Galicia Ourense Monterrei
Galicia Ourense Oímbra
Galicia Ourense Petín
Galicia Ourense Pobra de Trives (A)
Galicia Ourense Ribadavia
Galicia Ourense Ríos
Galicia Ourense Rúa (A)
Galicia Ourense Rubiá
Galicia Ourense Trasmiras
Galicia Ourense Veiga (A)
Galicia Ourense Verín
Galicia Ourense Viana do Bolo
Galicia Ourense Vilamartín de Valdeorras
Galicia Ourense Vilar de Barrio
Galicia Ourense Vilardevós
Galicia Ourense Vilariño de Conso
Galicia Pontevedra Agolada
Madrid Madrid Alcobendas
Madrid Madrid Colmenar Viejo
Madrid Madrid Navalcarnero
Madrid Madrid Villamanta
Madrid Madrid Tres Cantos
Madrid Madrid Madrid