El Congreso aprueba reconocer a la UME por su trabajo en los incendios forestales, con la abstención de Vox, ERC y Bildu

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa para trasladar "su más profundo agradecimiento" a la Unidad Militar de Emergencias (UME), los miembros de las Fuerzas Armadas y el resto de efectivos que trabajaron en la lucha contra los incendios forestales del verano, que arrasaron cerca de 400.000 hectáreas.

La iniciativa, impulsada por el Grupo Socialista, ha salido adelante con los votos de PP, PSOE, Sumar y UPN, mientras que Vox, ERC y Bildu se han abstenido.

La proposición no de ley destaca el esfuerzo de los más de 6.500 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en la lucha contra el fuego, que realizaron multitud de labores como quemas de urgencia, ataque directo al fuego y protección de poblaciones e infraestructuras, entre otras, con más de 2.000 medios de todo tipo y una estrecha cooperación entre la Armada y los ejércitos.

La UME participó en 48 intervenciones en nueve comunidades autónomas. Los días más complicados fueron el 14, 15 y 16 de agosto, cuando estuvieron desplegados hasta en 14 incendios de forma simultánea. No obstante, hubo intervenciones cerca de 15 días seguidos.

"La UME, el Ejército de Tierra, la Infantería de Marina y el Ejército del Aire han estado volcados, desde el primer día, en la lucha contra los incendios, siendo necesario destacar el trabajo conjunto realizado entre las administraciones", justifica el PSOE en su texto, recogido por Europa Press.

Ejemplo de las Fuerzas Armadas

Así, plantea agradecer a los miembros de las Fuerzas Armadas y a todos los efectivos, bomberos forestales, agentes medioambientales, tripulaciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de protección civil, de emergencias, voluntarios, funcionarios y a todo el personal al servicio de todas las instituciones que participaron en la extinción de los incendios.

Destacan "la intervención, compromiso y profesionalidad" de la UME como "ejemplo de la gran capacidad, entrega y esfuerzo" de las Fuerzas Armadas ante cualquier situación o dificultad que pueda presentarse.

Por otro lado, reclama mantener "el elevado grado de preparación, profesionalidad, capacidad de acción y respuesta que caracteriza" a la UME, sobre todo la formación y capacitación continua de los militares, y divulgar el origen, misión y labor diaria que realiza la UME, aprovechando que el 7 de octubre se celebrará el 20º de su creación.

La UME, establecida ya como una de las principales fuerzas de intervención en situaciones de emergencia en España, cumplió 20 años el pasado 7 de octubre. En estos 20 años de historia, ha llevado a cabo numerosas misiones, pero destacan las operaciones en la pandemia de la COVID-19 o las labores para paliar los efectos de la dana que arrasó localidades valencianas el año pasado. Se creó bajo la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y en su momento fue muy criticada por el PP.