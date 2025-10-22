Salen a la venta seis parcelas del polígono industrial de Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha sacado a subasta seis nuevas parcelas ubicadas en el polígono industrial El Tesoro, con el objetivo de seguir fomentando la instalación de empresas y fortalecer el tejido industrial del municipio.

Las parcelas, destinadas a uso industrial y de equipamiento privado, varían en tamaño desde algo más de 800 metros cuadrados hasta más de 4.000 metros cuadrados. Los precios de salida oscilan entre 27.769 euros para la parcela más pequeña y 134.890 euros para la mayor (sin IVA), con un presupuesto total de licitación de 345.090 euros.

El Ayuntamiento coyantino subraya que la ampliación del polígono industrial es una de sus prioridades, ya que busca ofrecer más oportunidades a pymes, autónomos y nuevas inversiones. Este proceso no había podido llevarse a cabo antes debido a que fue necesario completar los trámites de segregación que el anterior equipo de Gobierno dejó pendientes.

Además de la nueva oferta de suelo, el actual equipo municipal ha completado la implantación del servicio de internet de alta velocidad en todo el polígono y está desarrollando una limpieza integral del recinto para mejorar su imagen y condiciones de salubridad.

Con estas actuaciones, Valencia de Don Juan reafirma su compromiso con el desarrollo económico local y la creación de un entorno atractivo para la actividad empresarial, con el que atraer nuevas inversiones y a generar empleo estable en la zona.