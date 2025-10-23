Diputación de León inicia la verificación de daños en municipios afectados por incendios

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha notificado a los 49 ayuntamientos afectados por los incendios de agosto las visitas técnicas que se realizarán entre los días 28 de octubre y 5 de noviembre con el objetivo de que se pueda realizar un exhaustivo inventario de todos los bienes públicos y privados que fueron dañados por la ola de fuegos, después de que se haya dado por extinguido el último de ellos, el localizado en Fasgar, el pasado día 14 de octubre.

Se trata de una iniciativa de la institución provincial que pretende disponer así de información completa y confiable que sirva de apoyo a las administraciones en la planificación de medidas y actuaciones de recuperación.

Para llevar a cabo esta labor, la Diputación de León ha encargado los trabajos a la empresa pública Tragsa, que comenzará estas visitas la semana que viene siguiendo el mismo procedimiento para todos los ayuntamientos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación Provincial.

En primer lugar se visitará el municipio de forma presencial para mantener reuniones con alcaldes o alcaldesas, así como con máximos representantes de las juntas vecinales o personas en las que se delegue. Se dará la opción de presentar formularios web para que quienes lo deseen puedan aportar voluntariamente la información directamente.

Por otra parte, se realizarán posteriormente visitas técnicas complementarias, también de forma presencial, para reforzar la recopilación y verificación de los datos obtenidos.

De igual modo, se pondrán a disposición de todas las personas afectadas tres encuestas online para facilitar la participación de la población en la confección del inventario.

Con esta iniciativa la Diputación de León pretende colaborar con los ayuntamientos afectados por los incendios. Una de las primeras decisiones fue remitir a la Junta de Castilla y León el inventario de daños en instalaciones hidráulicas que se había enviado en un primer momento por parte de los municipios que hacían referencia a infraestructuras como redes de distribución, captación, depósitos, mangueras, caminos de acceso, redes de riego, placas solares, tuberías o bocas de riego, entre otras.

Además, tanto el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, como otros miembros del equipo de Gobierno mantuvieron una reunión con los 114 ayuntamientos de la provincia "en riesgo" según el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan Infocal). Durante el encuentro Courel anunció que la Diputación asumirá el 50 por ciento del coste de las guías rápidas de respuesta ante los incendios forestales.