La Diputación desdoblará el acceso a Cebolledo para evitar aglomeraciones en San Isidro

Publicado por M. Carnero / V. Araujo León Creado: Actualizado:

La celebración el año pasado de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la estación invernal del San Isidro, sirvió como punto de inflexión para plantearse el futuro de este complejo, un futuro que pasa por su modernización y por la fabricación de nieve artificial de última generación con la que combatir los largos periodos de ausencia de nieve que hacen que las temporadas de esquí sean cada vez más cortas.

Para conseguir estos objetivos, y lograr convertir en San Isidro en una de las estaciones de referencia en la práctica del deporte blanco en el noroeste español, el servicio de Turismo de la Diputación de León ya trabaja en un ambicioso proyecto de modernización de las instalaciones, que según avanzó en su día el diputado de Turismo, Octavio González, se abordará tanto con fondos propios de la institución provincial como con las distintas líneas de ayudas europeas disponibles para este tipo de proyectos.

Actualmente, se están preparando los pliegos para sacar a licitación la redacción del proyecto para la instalación de nuevos cañones artificiales de nieve en toda la estación. Los actuales, que no son suficientes para fabricar la cantidad de nieve necesaria para abrir todos los días de la temporada, se instalaron en 1991 gracias a una inversión de 500 millones de pesetas, algo más de tres millones de euros actuales.

Por otro lado, ya se ha adjudicado el proyecto para la primera fase de las obras de desdoblamiento de la carretera Salencias-Cebolledo. La redacción de este proyecto se contrató mediante un contrato menor y se adjudicó por un importe total de 6.703,40 €. Se trata de la redacción de la primera fase de las obras que añadirán un carril más en el tramo final de la carretera Salencias-Cebolledo, que va desde la balsa de agua hasta el inicio del aparcamiento de Cebolledo. El objetivo de estas obras es de implementar con un carril a mayores, con el que evitar aglomeraciones en los días de mayor afluencia de esquiadores en la estación, y también facilitar la evacuación de vehiculos en casos de emergencias sanitarias. El presupuesto estimado de ejecución de este proyecto es de 360.000 euros y se prevé ejecutar en 2026, si lo permiten los plazos administrativos, según han avanzado fuentes de la institución provincial.

La Diputación de León anunció la semana pasada el calendario de apertura de las estaciones invernales de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos para la próxima temporada 2025/2026, que se desarrollará del 1 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026, con un total de 126 días de funcionamiento, cinco menos que los 131 registrados la pasada campaña.

El periodo de prepago de los abonos anuales estará abierto del 5 al 17 de noviembre, permitiendo a los usuarios tramitar su carta de pago en las entidades colaboradoras, así como en la oficina de la Estación de San Isidro o en el Servicio de Turismo de la Diputación de León. Los antiguos abonados podrán reactivar su forfait con el simple pago bancario, mientras que los nuevos deberán abonar 6 euros por la tarjeta con chip y presentar la documentación necesaria.

Cien mil visitantes

Durante la temporada pasada, las estaciones leonesas recibieron cerca de 100.000 visitantes, con 88.146 usuarios en San Isidro y 11.441 en Valle de Laciana-Leitariegos. A pesar de la escasez de nieve en algunos periodos, ambas instalaciones lograron mantener su actividad gracias al esfuerzo de sus equipos y al uso de sistemas de nieve artificial.