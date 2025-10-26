Un incendio calcina una vivienda en Valderilla de Torío

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un incendio declarado este sábado por la tarde, alrededor de las 20.00 horas, ha calcinado una vivienda en Valderilla de Torío. El suceso, a unos 30 minutos de León capital, requirió la intervención de los bomberos del parque municipal de León, para intervenir en un incendio en una vivienda en la localidad de Valdería de Torío, situada a 30 minutos del parque.

El fuego se originó en en la cochera de una una casa de dos plantas, donde había una empacadora, estufa de leña y calefacción de gasoil con el depósito.

A la llegada de los bomberos, la parte afectada estaba envuelta en llamas y con una importante carga térmica, al tiempo que se producían explosiones.

Una vez controlado el fuego, se produjo el derrumbe del forjado del primer piso, si bien no hubo que lamentar daños personales.

En la extinción de las llamas participaron dos vehículos autobombas, un vehículo escalera y nueve efectivos.