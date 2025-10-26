Diario de León

Sucesos

Se incendia la antigua azucarera de Veguellina de Órbigo

Los efectivos de Emergencias trabajan sobre el terreno para controlar las llamas que se han apoderado del edificio

Redacción
León

Los bomberos del Sepeis del Parque de Celada, dependientes de la Diputación de León, han intervenido este domingo en un fuego declarado en la antigua azucarera de Veguellina de Órbigo.

Las llamas se han apoderado de gran parte del edificio, aunque los efectivos de Emergencias ya se encuentran trabajando sobre el terreno para controlar el incendio.

