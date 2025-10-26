Se incendia la antigua azucarera de Veguellina de Órbigo.DIPUTACIÓN DE LEÓN

Los bomberos del Sepeis del Parque de Celada, dependientes de la Diputación de León, han intervenido este domingo en un fuego declarado en la antigua azucarera de Veguellina de Órbigo.

Las llamas se han apoderado de gran parte del edificio, aunque los efectivos de Emergencias ya se encuentran trabajando sobre el terreno para controlar el incendio.