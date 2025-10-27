Valderas homenajea al fundador del club cicloturista en su 90 cumpleaños

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El gremio cicloturista rindió ayer un emotivo homenaje a Benito García Núñez, natural de Valderas y que fue presidente de la asociación cicloturista de Valderas, con motivo de su 90 cumpleaños. Un tributo sorpresa que no esperaba Benito, ‘engañado’ por sus hijos y que este domingo, como cada día, se disponía a coger su bicicleta para pedalear los 40 kilómetros que hace diarios. Fue entonces cuando se encontró en la plaza del pueblo con más de 70 compañeros con sus bicis alineadas y ruedas hacia arriba haciéndole un pasillo en señal de respeto y admiración.

Emoción y aplausos

Las emociones y el aplauso de cuantos vecinos se habían congregando y sabedores de la sorpresa no se hizo de esperar y el momento se hizo «indescriptible emocionalmente», tal y como relata la familia del homenajeado.

Posteriormente tuvo lugar una marcha en la que participaron 60 cicloturistas y que fue encabezada por el propio Benito tras cederle el grupo asturiano que se había desplazado para tal evento el mando de la carrera. Y es que para la ocasión se organizó una ruta en bici desde Asturias con destino Valderas en la que participaron decenas de personas.

Además, recibió un trofeo por parte del Ayuntamiento de Valderas por su larga trayectoria deportiva y los valores inculcados y otro más por parte de las personas asistentes que se dieron cita en el homenaje por toda una vida dedicada al deporte y a infundir valores a niños y mayores desde el cariño y respeto que se ha ganado durante tantos años.

Benito, muy conocido en el pueblo, siempre ha tenido una enorme afición al cicllismo y fundó, entre otras muchas actividades, el Club Ciclista de Valderas.

Comida de hermandad

Tras el acto al que acompañaron los numerosos cicloturistas y de la entrega de las placas conmemorativas, se celebró una comida de hermandad como colofón a un reconocimiento al que también acompañó el buen tiempo. La familia de Benito, que organizó la sorpresa, también se mostró agardecida por el apoyo y asegura que el cumpleañero no olvidará la jornada de este domingo. Y no sólo él, sino que «a buen seguro ni el propio protagonista ni tampoco los asistentes allí reunidos lo harán jamás».