Recuperada la cascada de la zona deportiva de La Bañeza

El Ayuntamiento de La Bañeza, a través de la Concejalía de Obras y Urbanismo que dirige Pedro Montiel, ha recuperado recientemente la cascada situada en la zona deportiva de la ciudad, una infraestructura que llevaba más de dos décadas sin funcionar.

Con esta actuación, el consistorio ha logrado poner en valor un espacio que, durante años, permaneció sin uso y que ahora vuelve a formar parte del entorno urbano, contribuyendo así «a la mejora estética y ambiental de una de las áreas más transitadas de la localidad», según asegura el ayubtamiento.

La cascada, construida en su día por una escuela taller, ha sido objeto de trabajos de limpieza, reparación y puesta en funcionamiento, lo que ha permitido devolverle su valor ornamental y medioambiental. Su recuperación mejora notablemente el entorno de la zona deportiva, un área que concentra una intensa actividad diaria, especialmente gracias a las escuelas deportivas municipales, en las que participan más de 2.000 personas en distintas categorías.

Esta actuación cumple además con uno de los compromisos adquiridos por el alcalde Javier Carrera durante su mandato, quien subrayó la importancia de «recuperar esta infraestructura como símbolo de revitalización del espacio público y del esfuerzo municipal por cuidar el patrimonio urbano».

El Ayuntamiento de La Bañeza asegura que continuará trabajando en esta línea, «impulsando proyectos que contribuyan tanto a la mejora visual y funcional del entorno como al bienestar de los vecinos y visitantes».