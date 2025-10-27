Indignación en Astorga por el vandalismo en el parque del barrio de San Andrés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga «lamenta profundamente» los actos vandálicos cometidos en el parque del barrio de San Andrés apenas dos semanas después de concluir las labores de mantenimiento y pintado de este espacio público. Estas actuaciones se enmarcaban dentro del programa municipal de mantenimiento y mejora de los espacios públicos, que tiene como objetivo ofrecer zonas de ocio en óptimas condiciones. Tal y como explica el consistorio, «los recientes graffitis y pintadas vandálicas aparecidos en el mobiliario del parque suponen un grave perjuicio para la imagen del barrio y para el esfuerzo que la ciudadanía y el Ayuntamiento realizan en el cuidado del entorno». Por eso, desde el ayuntamiento maragato «se condenan enérgicamente estos actos incívicos que atentan contra el patrimonio de todos los astorganos y astorganas, y que obligan a destinar nuevamente recursos económicos y humanos a su reparación». La Policía Local de Astorga ha abierto una investigación.