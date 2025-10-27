Tras aparecer graffitis y pintadas en el mobiliario del parque
Indignación en Astorga por el vandalismo en el parque del barrio de San Andrés
El Ayuntamiento de Astorga «lamenta profundamente» los actos vandálicos cometidos en el parque del barrio de San Andrés apenas dos semanas después de concluir las labores de mantenimiento y pintado de este espacio público. Estas actuaciones se enmarcaban dentro del programa municipal de mantenimiento y mejora de los espacios públicos, que tiene como objetivo ofrecer zonas de ocio en óptimas condiciones. Tal y como explica el consistorio, «los recientes graffitis y pintadas vandálicas aparecidos en el mobiliario del parque suponen un grave perjuicio para la imagen del barrio y para el esfuerzo que la ciudadanía y el Ayuntamiento realizan en el cuidado del entorno». Por eso, desde el ayuntamiento maragato «se condenan enérgicamente estos actos incívicos que atentan contra el patrimonio de todos los astorganos y astorganas, y que obligan a destinar nuevamente recursos económicos y humanos a su reparación». La Policía Local de Astorga ha abierto una investigación.