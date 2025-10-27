Valdeón abordará los incendios forestales en sus Jornadas de Montaña

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El Valle de Valdeón, corazón leonés de los Picos de Europa, acogerá del 31 de octubre al 2 de noviembre las IV Jornadas de Montaña, una cita que este año adquiere un significado especial tras el incendio forestal que obligó a desalojar todo el valle el pasado agosto. El fuego, originado en Barniedo de la Reina, se propagó con rapidez por la Montaña Oriental Leonesa, impulsado por el viento y las altas temperaturas, y obligó a evacuar más de diez localidades, entre ellas Posada de Valdeón, Caín, Santa Marina, Cordiñanes, Prada, Los Llanos, Soto y Caldevilla. En este contexto, el bloque ambiental del domingo 2 de noviembre cobrará especial relevancia, ya que el Grupo Ulegif (Unidad de Gestión Integral de Incendios Forestales) de la Universidad de León ofrecerá en el Centro de Interpretación de Posada la charla ‘El rastro histórico y la amenaza del fuego en nuestros bosques’, en la que se abordará cómo los incendios han moldeado el paisaje, la cultura forestal y la memoria colectiva de las comunidades rurales. La intervención pondrá el foco en la necesidad de una gestión integral que combine prevención, educación ambiental y resiliencia territorial. Después intervendrá Fernando Moreno, jefe de comarca de Riaño, con la ponencia ‘El operativo y actuación ante incendios forestales’.