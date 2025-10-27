Una protesta exige este martes sentencia para el juicio del accidente de la HVL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los familiares de las víctimas del accidente del pozo Emilio del Valle, de la Hullera Vasco Leonesa, se manifestarán este martes por el centro de la capital cuando se cumplen 12 años de un siniestro sin resolver que dejó seis mineros fallecidos, Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure.

Aquella tragedia se ha acentuado con el retraso primero de la vista oral del juicio por el accidente, que se celebró diez años después de aquel 28 de octubre de 2013. El juicio, que quedó visto para sentencia el 30 de marzo de 2023, sigue sin sentencia lo que convierte la larga espera de las familias en una dura agonía.

Este martes, los afectados se concentrarán a las diez de la mañana en la plaza de Regla, en la Catedral de León, para iniciar un recorrido hasta la sede de la Diputación de León, en el Palacio de los Guzmanes, y continuar hasta los juzgados para reclamar que se dicte sentencia. La marcha se dirigirá después hasta la Delegación Territorial de la Junta, en la explanada de los Pendones Leoneses.

Las fuentes judiciales consultadas no han podido aclarar qué ocurrirá con la sentencia de este juicio. Esta es una de las reclamaciones de la movilización de este martes. El juicio sentó en el banquillo a 16 personas, incluyendo directivos, ingenieros, técnicos y vigilantes de la empresa. La Fiscalía solicitaba tres años y seis meses de cárcel para cada uno de los acusados por seis delitos de homicidio y varios de lesiones por imprudencia grave. Las acusaciones particulares pedían penas mayores, de hasta seis años y medio. Las defensas argumentaron que el accidente fue fortuito, imprevisible e inevitable, solicitando la absolución.