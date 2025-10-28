El ajo retoma su papel protagonista en Santa María

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo fue el escenario este fin de semana de un evento cargado de simbolismo y buen sabor para el pueblo. La degustacoión de la Tapa de Ajo retomó su protagonismo con la edición número 19. Un evento que recuerda los años de frío intenso en esta época rindiendo tibuto a un plato elaborado con carne de vaca, gallina, huesos, miga de pan, pimentón y ajo. Un alimento energético que entonaba el cuerpo en los inviernos duros y fríos. Se partieron más de 4.000 raciones, tal y como explica la alcaldesa de Santa María, Alicia Gallego con el objetivo de que «la gente disfrutara de una mañana de domingo en la que el sol acompañó».