Jupol acusa al jefe de Policía de Astorga de usar un coche oficial para asuntos privados y de trato vejatorio a los agentes

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado ante la Jefatura de Policía Nacional de León una serie de irregularidades graves cometidas presuntamente por el jefe de la Comisaría de Astorga. Los hechos incluyen "el uso particular de un vehículo oficial, así como conductas de acoso laboral y trato degradante hacia agentes bajo su mando", según explica la organización en un comunicado.

Durante la última reunión trimestral sindical, los representantes de Jupol pusieron en conocimiento de la Jefatura que el citado mando "presuntamente habría utilizado el vehículo camuflado asignado a la comisaría para desplazamientos privados durante días festivos y fines de semana, en compañía de su pareja, extremo que este sindicato ha solicitado que se compruebe a través del recorrido y registros GPS del vehículo".

Asimismo, según explica el sindicato, el pasado 17 de octubre, tras participar en un curso en Madrid para ser instructor de expedientes disciplinarios, "el jefe de la Comisaría de Astorga se desvió de su ruta oficial hacia Arganda del Rey, en dirección contraria a su itinerario hacia León, donde el vehículo oficial sufrió una avería". Posteriormente, "habría intentado ocultar el incidente, pidiendo a los responsables de automoción que no reflejaran el hecho en los partes de servicio, y que no quedara constancia en la sala operativa".

Jupol califica la situación de "estrambótica", ya que la persona que se está formado para abrir los expedientes disciplinarios en León, "es la primera que incurre en presuntas irregularidades".

Jupol denuncia también "la actitud autoritaria, humillante y despectiva con la que este jefe trata habitualmente a los agentes de la plantilla". E incide en que durante la citada reunión," se puso de manifiesto que varios funcionarios se vieron obligados a abandonar sus puestos entre lágrimas tras sufrir un trato degradante por parte del jefe de la Comisaría, lo que ha generado un clima laboral insostenible en la plantilla de Astorga".

El sindicato recuerda que estas conductas "vulneran los principios básicos de respeto, dignidad y ejemplaridad que deben regir en la Policía Nacional, y que el abuso de autoridad o el uso indebido de recursos públicos no pueden quedar impunes".

Jupol ha solicitado que se investiguen "de manera inmediata" los hechos denunciados, tanto los relativos al uso del vehículo oficial, como los relacionados con el trato hacia los agentes, y "que se depuren las responsabilidades que correspondan y ha elevado, por estos motivos, un escrito a la Jefatura Provincial solicitando explicaciones y una investigación de los hechos".