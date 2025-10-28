Doce años del accidente de la Vasco con seis mineros muertos: "Seguiremos hasta el final de esta injusticia"

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Decenas de personas se han concentrado este martes junto a la Catedral de León con motivo del 12 aniversario del accidente de la Hullera Vasco Leonesa el 28 de octubre de 2013, que dejó seis mineros muertos. El padre de uno de ellos, Manuel Moure, ha insistido en que seguirán "hasta el final de esta lucha, de esta injusticia".

Moure ha recordado que han pasado doce años del accidente y tres del juicio sin que se conozca la sentencia y aseguró que " hubiese sido muy sencillo haberlo evitado guardando una norma de seguridad: cuando hay una bóveda no se puede echar carbón".

Familiares, amigos y compañeros de 'los seis de Tabliza' se han congregado en la protesta, que se ha convertido en una marcha que ha discurrido por la Calle Ancha hasta la sede de la Diputación de León y que ha continuado hasta la Subdelegación del Gobierno para concluir en la Delegación Territorial Junta de Castilla y León.

A la administración autonómica ha vuelto a acusar Moure de ser "la primera responsable del accidente".

Javier Cañizares, compañero de los fallecidos, ha contado a los medios que aquel día "fue uno de los peores de mi vida, algo muy traumático que tardas mucho tiempo en asimilar"

Icíar Ríos, viuda del mineros asturiano que perdió la vida en el accidente, ha asegurado que no tiene esperanza "desde hace mucho tiempo", si bien dijo que la sentencia del juicio "aplicaría algo este dolor, pero aún así tenía que haber sido antes".