La Diputación aprueba por unanimidad reabrir el ramal ferroviario de mercancías entre León y Astorga

El Pleno extraordinario celebrado este miércoles en la Diputación de León aprobó por unanimidad una moción presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) para instar al Ministerio de Transportes y a Adif a la reapertura del ramal ferroviario de mercancías entre La Bañeza, Valderrey, Riego de la Vega y Astorga, en desuso desde 1996. El acuerdo contempla además la creación de una mesa de trabajo que establezca los plazos necesarios para ejecutar este proyecto, considerado clave para el impulso económico de la comarca, especialmente tras el cierre de la Azucarera. El portavoz de la UPL, Valentín Martínez, subrayó que no se trata de una obra excesivamente costosa, que puede financiarse con fondos europeos, y que su ejecución resulta urgente para frenar la despoblación que afecta a la provincia. El Partido Popular (PP), que votó a favor de la moción, recordó que, aunque el texto fue presentado por la UPL, había sido redactado por los ayuntamientos populares de Astorga y La Bañeza. El PSOE también apoyó la iniciativa al considerar que su coste, cifrado en unos 25 millones de euros, es asumible y muy importante para la reactivación de la zona. Tanto el PP como Vox preguntaron al presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez-Courel, si este asunto había sido abordado en su reciente encuentro con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El pleno comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las 237 víctimas mortales de la tragedia de la Dana, que se produjo hace un año y afectó especialmente a las comunidades de Valencia, Extremadura y Andalucía. El presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez-Courel, tuvo palabras de recuerdo y solidaridad hacia las familias de las personas fallecidas.

Durante la sesión se abordaron también distintos cambios de obra incluidos en los planes provinciales y la pérdida parcial del derecho al cobro de ayudas por parte de algunos municipios. En este punto, el Partido Popular, que optó por la abstención, denunció las dificultades que afrontan los ayuntamientos y juntas vecinales para contratar las obras dentro de los plazos establecidos debido a la enorme carga burocrática existente. Su portavoz, David Fernández, pidió a la Diputación mayor flexibilidad en la justificación de los proyectos para que los municipios no pierdan las ayudas por no tenerlos terminados a tiempo. El portavoz de la UPL y diputado del SAM, Valentín Martínez, reconoció esta dificultad y apuntó que “nunca hasta ahora los pueblos habían tenido a su disposición tantos recursos por parte de la Diputación”, lo que también explica el aumento de complicaciones.

El portavoz socialista y diputado de Hacienda, Santiago Dorado, recordó que cuando una administración no gasta todas las ayudas que tiene asignadas, debe devolver la parte no invertida, y calificó la abstención del PP como una falta de responsabilidad, al considerar que “las bases son claras y son iguales para todos”, y que fueron aprobadas también por los populares. Dorado acusó al grupo del PP de mantener una actitud “populista e incluso hipócrita”. El presidente Álvarez-Courel aclaró que las dos ayudas revisadas, correspondientes a Villablino y Valdevimbre, son obras de los planes provinciales de 2022 y 2023 que finalmente costaron menos de lo presupuestado, por lo que “es de recibo que devuelvan la cantidad no invertida”, y añadió que la flexibilidad del equipo de Gobierno con los ayuntamientos es “clara y contundente”.

El Pleno aprobó asimismo la incorporación a la red provincial de carreteras de la vía LE-2705, que une Caín con los Llanos de Valdeón, en cumplimiento de una sentencia judicial tras un prolongado litigio con el Ayuntamiento de Posada de Valdeón. El portavoz del PP preguntó cuánto había costado este procedimiento judicial y lamentó que no se hubiera evitado. Desde el PSOE se explicó que si antes no se ha incluido esta carretera en el catálogo provincial es porque consideraban que no debían hacerlo, y le recordó que durante los 23 años de gobierno popular tampoco se incluyó esta carretera, por lo que “tampoco debían considerar oportuno hacerlo entonces”.

Dorado afirmó que se hace ahora porque una sentencia judicial así lo determina, por lo que "no cabe otra cosa que acatarla".

En el turno de ruegos y preguntas, el PP se interesó por el número de proyectos de carreteras licitados en la provincia entre 2024 y 2025 y cuántos de ellos se encuentran ya iniciados. También preguntó por la situación del proyecto de la Sipam en la montaña leonesa, declarado por la FAO, hace tres años, por la venta de una parcela de la Diputación en La Granja, actualmente en subasta, y por los planes del aeropuerto de León respecto a los viajes del Imserso. David Fernández mostró su decepción con la falta de resultados tras la reunión con el ministro de Transportes y las dos últimas visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que, dijo, “no se ha anunciado ni una sola inversión ni proyecto”. También preguntó si el presidente abordó con Puente la supresión del peaje de la autopista del Huerna.

Vox se interesó por la ampliación del servicio de banca móvil impulsado por la Diputación, preguntando si se habían adherido más localidades y si se había extendido a otras entidades financieras. También pidió explicaciones sobre los compromisos adquiridos con el ministro Puente y por la estabilidad del pacto de gobernabilidad entre el PSOE y la UPL en la Diputación.

El diputado de Carreteras, Roberto Aller, se comprometió a recabar información sobre todas las obras en marcha, “que son muchas”, afirmó. En relación con la Spam, Álvarez-Courel explicó que se siguen solicitando ayudas para intervenir en las distintas zonas, con especial atención a las afectadas por los incendios, y anunció que ya se ha creado un órgano gestor que comenzará a funcionar próximamente, al descartarse finalmente la creación de una fundación.

Respecto a la reunión mantenida con el ministro de Transportes, el presidente señaló que se abordaron numerosos temas. Entre ellos, los peajes del Huerna y de Astorga, sobre los que recordó que "fueron impuestos por gobiernos del Partido Popular cuando se podía haber construido una autovía". También se trató el lazo del Manzanal, cuyo estudio de viabilidad estará finalizado entre finales de este año y comienzos del siguiente. En cuanto al soterramiento de las vías en San Andrés del Rabanedo, explicó que el ministro comunicó que no se realizarán soterramientos en ninguna ciudad de España, “ni siquiera en Valladolid”, pero el secretario de Estado de Infraestructuras se comprometió a viajar a San Andrés para presentar el proyecto y estudiar junto al Ayuntamiento la solución más favorable.

En lo relativo a la integración de Feve en León, Álvarez-Courel detalló que el Ministerio ha descartado que los trenes vuelvan a entrar en las capitales y que los trayectos entre La Asunción y Padre Isla se realizarán con autobuses eléctricos. Sobre la A-66, adelantó que el primer tramo se licitará antes de que finalice el año, mientras que la A-60 sigue su desarrollo. En la rotonda de Villamanín, se está a la espera de un informe de la Confederación Hidrográfica del Duero. En relación con el desvío de agua en la variante de Pajares, el ministro aclaró que se ha reducido el caudal desviado de 11.000 a 300 litros por segundo y que, si algún municipio sufre problemas de abastecimiento, se le atenderá de inmediato.

Álvarez-Courel valoró positivamente el encuentro con el ministro y defendió que “fue una reunión larga en la que pedimos todo lo que pudimos y, aunque algunos crean que no traemos nada, hemos salido con compromisos de colaboración en todas las infraestructuras de la provincia”. Añadió que su prioridad es seguir trabajando “con todas las administraciones para que las cosas salgan adelante”.

Sobre el servicio de oficina financiera móvil, el presidente explicó que la prórroga está en licitación y abierta a todas las entidades, ya que se ha comprobado su eficacia, y adelantó que su intención es extenderlo a todas las localidades donde no existe servicio bancario. Finalmente, tanto Álvarez-Courel como Roberto Aller aseguraron que el pacto de gobierno entre PSOE y UPL “es estable” y que ambos grupos seguirán “trabajando por la provincia” con el mismo compromiso mostrado hasta ahora.