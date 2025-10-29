UPL exige mayor presencia de la Región Leonesa en el currículo oficial de Castilla y León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Secretaría de Educación de la Unión del Pueblo Leonés exigió hoy mayor presencia de contenidos sobre la Región Leonesa en el currículo oficial Castilla y León en las asignaturas de Lengua, de Historia del Arte e Historia, ante la “casi inexistencia de contenidos específicos que muestren los rasgos de la misma”.

La secretaria de Educación de UPL, Sheila Fernández, consideró que, de esta forma, “se intentaría acabar con el borrado de la identidad regional leonesa”, al tiempo que “se evitarían espectáculos dantescos como las declaraciones del candidato a la Presidencia del Partido Socialista, Carlos Martínez, negando la existencia de la misma”.

Fernández señaló que en el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato de Historia deberían incluirse contenidos “sobre la importancia del Reino de León en la edad media, las aportaciones culturales y políticas del Reino de León, las ciudades de León y Benavente como primeros núcleos del parlamentarismo español, el nacimiento de la Región Leonesa en 1833 y las principales manifestaciones del leonesismo a lo largo de los siguientes dos siglos”.

En los diferentes niveles de la asignatura de Lengua, consideró que “deberían aparecer nociones básicas sobre qué es la lengua leonesa, dónde se ha hablado tradicionalmente y sus principales rasgos ortográficos, gramaticales y fonéticos”, así como “sus aportaciones a la literatura y el folclore”.

Finalmente, la leonesista apuntó que en Historia del Arte “deberían especificarse las obras más representativas del patrimonio de la Región Leonesa, como las catedrales de Zamora, León y Salamanca o el Grupo de Cimborrios Leoneses”.