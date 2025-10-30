Detenidos en La Bañeza por entrar en un domicilio en Valladolid con máscaras y maniatar al dueño para robar

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid detuvieron en La Bañeza a dos personas por un supuesto delito de robo con violencia, ocurrido en la localidad de Villabrágima. Los hombres entraron en el domicilio de un vecino con máscaras; le maniataron; y le pegaron para robarle.

Este robo con violencia e intimidación en el interior de un domicilio tuvo lugar el pasado 10 de octubre. Tras los hechos una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al lugar, donde se entrevistó con la víctima, quien presentaba erosiones en el rostro, tórax y abdomen, y se encontraba visiblemente aturdido y nervioso, como informa Ical.

Por ello, fue atendido por los servicios médicos del centro de salud de Medina de Rioseco y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital de Valladolid, recibiendo el alta ese mismo día.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21.15 horas, cuando una mujer llamó a la ventana de la víctima pidiendo cargar su teléfono móvil. Al salir a la calle para atenderla, se percató de que parte de la fachada de su vivienda se había desprendido y comenzó a recoger los escombros. En ese momento, dos varones aprovecharon para introducirse con él en el domicilio, donde lo maniataron, lo tumbaron en una cama y le cubrieron el rostro con una sábana y cinta americana. Ambos llevaban máscaras de disfraz.

Uno de los agresores le propinó golpes en el pecho mientras el otro registraba cajones y estancias. Al finalizar, le retiraron la sábana, permitiéndole verlos de espaldas. El denunciante describió a uno como corpulento y fuerte, y ambos como extranjeros. Al día siguiente, cuando los agentes se personaron en su domicilio para comprobar su estado, manifestó su intención de denunciar, pero no se encontraba en condiciones de conducir, por lo que fue trasladado en vehículo oficial al Puesto de la Guardia Civil de Medina de Rioseco.

Tras la formalización de la denuncia, la Guardia Civil activó diversas diligencias de investigación que permitieron identificar y localizar el domicilio de los presuntos autores en la localidad de La Bañeza. Como parte del proceso, la víctima participó en dos reconocimientos fotográficos, en los que señaló sin ningún tipo de duda a los individuos implicados como responsables del robo con violencia.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil el pasado 27 de octubre, se trasladaron a La Bañeza, donde tras un dispositivo de localización de los posibles autores, observaron a dos de los sospechosos salir de su domicilio. En ese momento se procedió a la detención de ambos.

La investigación permanece abierta y no se descarta la práctica de nuevas detenciones en relación con los hechos.