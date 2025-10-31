El vuelco de un camión corta la AP-66 en Sena de Luna

Imagen de archivo de un accidente de tráfico en la autopista AP-66Fernando Otero

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Un camionero de 51 años ha resultado herido esta madrugada tras volcar el vehículo que conducía en el kilómetro 86 de la autopista AP-66, a la altura de Sena de Luna (León), en sentido Oviedo, según ha informado el 112 de Castilla y León en su web.

El aviso del accidente se recibió a las 03.59 horas, momento en el que se alertó a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar del siniestro.

El personal sanitario atendió al conductor en el lugar del accidente y posteriormente lo trasladó al Complejo Asistencial Universitario de León (Caule).

Como consecuencia del vuelco, la autovía quedó cortada en sentido Asturias, aunque a las 5.31 horas el centro de control de la AP-66 confirmó la reapertura del carril afectado.