Un incendio calcina parte del polígono industrial de Riaño y una procesadora en Carande

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León, con base en el parque de Cistierna, intervinieron este jueves por la noche en un incendio declarado en una procesadora y en una parcela ubicada en el polígono industrial de Riaño, según informan desde la Institución provincial.

El fuego, cuya causa se investiga generó una intensa columna de humo visible desde varios kilómetros. El aviso se recibió en torno a las 22:00 horas, permitiendo una respuesta inmediata del equipo de extinción.

Los efectivos del Sepeis trabajaron durante varias horas para controlar y extinguir las llamas, evitando que el incendio se propagara a otras áreas cercanas. No se han reportado heridos, aunque se están evaluando los daños materiales en la procesadora afectada. La Diputación de León ha destacado la rapidez y profesionalidad de los bomberos intervinientes. Las autoridades locales continúan con las pesquisas para determinar el origen del siniestro.