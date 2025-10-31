La Universidad de León lleva la ciencia a las zonas rurales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULE) ha cerrado con éxito la segunda edición del proyecto Caravana Biometac, una iniciativa del Grupo de Innovación Docente BIOMETAC que ha vuelto a sacar la ciencia de la universidad para acercarla a los pueblos de la provincia. A través de talleres participativos, profesorado y estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales han convertido la divulgación científica en una experiencia cercana, creativa y colaborativa.

Durante el otoño, la Caravana recorrió Argovejo, Bembibre, Llamas de la Ribera y Zotes del Páramo, con talleres abiertos y gratuitos que reunieron a más de 350 participantes de todas las edades.

En cada parada, el público pudo experimentar la ciencia de forma directa, explorando temas tan diversos como la fisiología, la microbiología, la zoología, la botánica, la geología, la ciencia de los alimentos, la ecología del fuego o la antropología forense.

El proyecto se enmarca en la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS), una estrategia educativa que combina la formación académica con la acción social. A través de ella, el estudiantado aprende haciendo y, al mismo tiempo, contribuye al bienestar de la comunidad. En esta edición han participado más de 70 miembros de la ULE, entre alumnado y profesorado, que destacan el valor formativo, humano y social que ha supuesto esta experiencia.