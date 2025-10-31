Un hospitalizado tras un incendio declarado en un edificio de Astorga

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Un hombre de 46 años ha resultado afectado este viernes por el incendio declarado en una vivienda de un edificio de tres plantas del municipio leonés de Astorga, desde donde ha sido evacuado y hospitalizado en León.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha detallado que este incendio se ha declarado poco antes de las dos de la tarde, cuando varias personas han llamado para alertar de lo ocurrido en el número 19 de la calle Villafranca.

Al parecer, el incendio ha generado mucho humo negro, por lo que fueron alertados los Bomberos de la Diputación con base en Astorga, además de agentes de la Policía Local, de la Policía Nacional, y de Emergencias Sanitarias, que ha enviado un helicóptero sanitario medicalizado.

En el lugar de los hechos, los sanitarios han atendido a esta persona, que ha sido evacuada en el helicóptero desplazado hasta el Complejo Asistencia Universitario de León.