Adjudicada la nueva pérgola en la Plaza de la Madera

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha adjudicado a la empresa Peyalfe S.L. el contrato para la instalación de una nueva pérgola en la Plaza de la Madera, por un importe de 48.000 euros. La actuación responde a la necesidad de reponer la estructura actual, que presenta un avanzado estado de desgaste y riesgo de rotura, según se recoge en el pliego de prescripciones técnicas aprobado por el consistorio.

La intervención, tramitada mediante procedimiento abierto simplificado sumario, contempla el desmontaje manual de la pérgola de madera existente, su carga y traslado a un gestor autorizado de residuos, y la colocación de una nueva estructura metálica que mantendrá la disposición de la actual. Los pórticos y vigas metálicas, de secciones 150x150x3 y 100x100x3 respectivamente, se fijarán de manera mecánica sobre la solera de granito y contarán con un acabado de pintura de forja o similar.

Además, el proyecto incluye la instalación de 18 tiras LED de 17 vatios y 1,5 metros de longitud, montadas sobre perfiles de aluminio y conectadas a una línea general de alimentación, lo que permitirá mejorar la iluminación ambiental del espacio público.

Otro de los elementos destacados de la actuación será la renovación del mobiliario urbano, con la incorporación de seis bancos circulares compuestos por seis piezas cada uno, de 3,10 metros de diámetro exterior y 0,60 metros de superficie de asiento. Los nuevos bancos estarán elaborados en granito Negro Zimbague envejecido de 2 centímetros de espesor, sustituyendo a los actuales asientos de madera, que también serán retirados y gestionados por una empresa autorizada.

El plazo de ejecución de los trabajos será de un mes desde la firma del contrato, según establece el documento técnico.