“Descubre Tsaciana” oferta cuatro nuevas rutas para seguir disfrutando del otoño en Laciana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El programa “Descubre Tsaciana” continúa con las rutas guiadas e

interpretadas para acercar a lacianiegos y visitantes el rico patrimonio natural y cultural que atesora la Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana.

Los paseos se ponen en marcha el sábado, día 8 de noviembre, con

“Lecherías y molinos. Un paseo por Rabanal de Arriba”, una propuesta que se repite tras la buena acogida que tuvo cuando se realizó en septiembre y que, ahora, permitirá a los participantes disfrutar del esplendor del otoño del Abedular del Salgueiral mientras se visitan el calecho, la cascada del Pimpanón y los molinos. Durante el paseo se visitarán las dos lecherías que

se conservan en el pueblo, La Armonía y la lechería de Cesáreo.

El castro de La Zamora, en Sosas de Laciana, será el destino del paseo programado para el día 15 de noviembre. Para poner en contexto a los participantes, la ruta se iniciará en el Centro de Interpretación de los Castros, que contiene una explicación detallada y didáctica del contexto histórico y los hallazgos arqueológicos de las excavaciones tanto del castro de la Zamora como de La Muela.

El pasado, presente y futuro del ferrocarril serán los hilos conductores de la ruta del día 22, “Del Mixto al Ponfeblino, un paseo en el tiempo”. De la mano del director de Ferrocarril del Valle del Sil, S.L., se conocerán los trabajos que se están realizando para la puesta en marcha del Ponfeblino.

La ruta incluye, asimismo, un recorrido por el patrimonio ferroviario, histórico y natural del Valle.

El calendario de rutas del mes de noviembre se cerrará con “Un paseo por la braña de San Justo”, en el Villar de Santiago, la única braña de Laciana que tiene una ermita.

Este programa está organizado por el Ayuntamiento de Villablino en

colaboración con la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial.

El cartel con toda la información sobre cada una de las rutas (horario, distancia, dificultad, punto de salida) se publicará en las rede sociales de Turismo Villablino (Facebook, Instagram y App).

Las inscripciones se podrán realizar bien en el correo electrónico:

turismo@aytovillablino.com; a través del teléfono 987480813, o en la

propia oficina de turismo, situada en la Plaza Sierra Pambley, nº 1.