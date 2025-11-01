Cistierna revive un año más la fiesta de la cerveza

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

La peña San Cristobal de Cistierna celebró ayer una nueva edición del festival Oktoberfest o fiesta de la cerveza que tuvo lugar en la plaza cerrada Carlos Álvarez de Cistierna. El público asistente pudo degustar comida tradicional alemana y una amplia variedad de cervezas de exportación y nacional mientras que los más pequeños disfrutaron con actividades como pintacaras e hinchables. Además, se contó con la actuación en directo de la banda «Utopía Band».

Hubo regalos y sorteos para todos los asistentes en una jornada festiva que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Cistierna y la empresa distribuciones Las Salas en una instalación adornada para este evento.