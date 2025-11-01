El pueblo de Rioscuro celebra la fiesta celta del Samhain

La pedanía lacianiega de Rioscuro acogió ayer la celebración de Samhain, festividad de origen celta que terminó por convertirse en el actual Halloween con la inmigración de la población irlandesa a América, siento una de las más importantes del calendario celta.

Una jornada que comenzó con la ruta de los Tejos Milenarios y la del Castro de la Muela, para continuar con una comida popular a base de productos de la zona como empanada, patatas con picadillo o caldo de berzas. Y al igual que en ediciones pasadas, trabajaron en torno a tradiciones, como los calechos, los bailes tradicionales y el dulce típico de la zona, los frisuelos y los juegos y talleres infantiles.

El toque musical corrió a cargo del grupo de panderetas de la localidad asturiana de Cangas del Narcea, Otramiente, así como el grupo lacianiego D’Urria y la música electrónica con la dj lacianiega, Topanga Kiddo.

Una jornada organizada por el proyecto Camminus en colaboración con distintas asociaciones y juntas vecinales.