El CLIF analiza sobre el terreno la huella del fuego

Las jornadas técnicas del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), celebradas esta semana en el Centro de Defensa contra el Fuego (CDF), concluyeron el pasado jueves con una salida de campo organizada por la Junta de Castilla y León, centrada en el análisis sobre el terreno de distintos incendios recientes y en la exposición de prácticas de prevención y gestión forestal sostenible.

Durante los días previos, los miembros del CLIF —representantes de todas las comunidades autónomas, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el 43 Grupo del Ejército del Aire, la AEMET, el MITECO, Protección Civil, el Seprona y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)— abordaron en sesiones técnicas y plenarias los principales aprendizajes de la campaña de incendios de 2025. El objetivo principal de las jornadas ha sido fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la eficacia de las operaciones conjuntas y reforzar las estrategias de prevención y gestión forestal de cara a futuras campañas. En las distintas sesiones, se han explicado las circusntancias de la extincion y se han mostrado prácticas preventivas, de fomento de la ganaderia extensiva y los desbroces y de actuaciones de gestión forestal. Los expertos han coincidido en la necesidad de tomar conciencia de los riesgos que acarrean este tipo de incendios de alta virulencia, como los que este verano han sacudo la provncia de León.

La visita de campo permitió analizar in situ los efectos de los incendios de los últimos años y las medidas que se están desarrollando en materia de restauración y prevención. El recorrido comenzó en Castrillo de los Polvazares, donde se examinó el incendio de 2024 y se reflexionó sobre el impacto del abandono de los usos tradicionales en la continuidad del combustible vegetal y el incremento del riesgo de incendios de alta virulencia.

Posteriormente, en Manjarín, los participantes conocieron la evolución del incendio de Llamas de Cabrera y las líneas de ayudas públicas destinadas a planes silvopastorales para fomentar la ganadería extensiva y realizar desbroces de matorral, esenciales para regenerar los bosques y reducir el peligro de incendios. También se expusieron las actuaciones de gestión forestal activa que se vienen desarrollando en la comarca.

Finalmente, la visita se cerró en Castrocalbón, donde se analizó el incendio iniciado en Molezuelas de la Carballeda, caracterizado por su comportamiento convectivo y fases explosivas. A lo largo de toda la jornada, se insistió en la necesidad de incrementar la conciencia social sobre los riesgos de los incendios de alta intensidad y en la importancia de integrar la prevención en todas las políticas con impacto territorial.