La Diputación destina más de 136.000 euros a ocho nuevas subvenciones para recuperar patrimonio industrial minero en estos pueblos de León

La Diputación de León aprobó la concesión de ocho subvenciones a otros tantos ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia, por valor de 136.142,21 euros, dirigidas a la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de la minería del carbón.

Estas ayudas, gestionadas a través del área de Transición Ecológica que encabeza el diputado Javier Salgado, tienen como objetivo conservar edificios, maquinaria e instalaciones vinculadas a la historia minera leonesa, según informó la Diputación de León en un comunicado remitido a Ical.

Entre las actuaciones subvencionadas destacan la restauración y limpieza de la mina El Carbachal en San Miguel de Laciana (Villablino), con una ayuda de 24.705,87 euros, y la restauración del castillete del Pozo La Herrera I en Sabero, que recibe la misma cuantía, siendo ambas las obras con mayor inversión.

También se incluyen la rehabilitación del economato de Marrón en Fabero, con 16.470,58 euros; la adecuación del entorno de la mina de Santa Marina de Torre en Bembibre, con 15.294,44 euros; la recuperación del parque Santa Bárbara de La Silva, en el municipio de Villagatón, con 9.411,76 euros; y el acondicionamiento del antiguo taller de material móvil para su conversión en aula didáctica en Brañuelas, también en Villagatón, con 18.151,21 euros.

Completan la lista la restauración de una locomotora histórica en La Robla, con 9.251,27 euros, y la recreación de apeaderos y cartel informativo en Igueña, con 18.151,21 euros.

Se trata de la sexta convocatoria, después de que en enero de este año la Diputación de León aprobase la concesión de otras nueve subvenciones en el mismo ámbito por un importe de 138.633,73 euros. Así, solo en 2025, la institución provincial invirtió 274.775,94 en este tipo de edificios e instalaciones singulares de la minería del carbón.