La venta de lotería de Navidad desata la polémica en este pueblo de León

Unas participaciones de lotería para el sorteo de Navidad con una imagen del santuario de Barrillos de las Arrimadas han levantado la alarma entre vecinos del pueblo, quienes denuncian que la parroquia no tiene nada que ver con la emisión y venta de estas participaciones, aunque su imagen aparezca en el boleto.

Al parecer, "una o varias personas desconocidas" han vendido esas participaciones de forma independiente con una pegatina en la que se ve el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios para participar en el sorteo del próximo 22 de diciembre de 2025, por lo que desde la parroquia han querida dar la voz de alarma para que no se sigan vendiendo de esta forma.

Hasta el momento se han distribuido más de 200 participaciones de cinco euros cada una.

Una de las participaciones con la imagen del santuario de Nuestra Señora de los Remedios de Barrillos de las Arrimadas.DL

El administrador parroquial de Barrillos de las Arrimadas, Ángel de la Varga, cree que no ha habido mala intención, sino sólo "atrolondramiento" por parte de quienes han puesto la pegatina del pueblo en las participaciones, en las que no aparece ningún dato de los necesarios para poder hacer las pertinentes reclamaciones de dinero si resultan premiados. Ningún dato, salvo el nombre del pueblo y la parroquia, lo que ha motivado que los hechos se hayan denunciado ante la Guardia Civil.

En un escrito firmado por el administrador parroquial del pueblo, se deja claro que "la Parroquia de Barrillos de las Arrimadas de León es totalmente ajena a la emisión y venta de tales participaciones, sin que nada tenga que ver al respecto y sin que, en momento alguno, haya autorizado que se utilice su nombre, ni imagen como respaldo de las mismas, lo que ya ha denunciado ante la Delegación provincial del Ministerio de Economía y Hacienda de León, lo que hace saber por este medio a fin de dejar a salvo cualquier tipo de responsabilidad que pueda alcanzarle", reza el documento firmado el pasado 23 de septiembre.

"No queremos desayunarnos el 22 de diciembre con que tenemos que pagar un premio con el que no tenemos nada que ver y lo que só queremos es que la parroquia quede cubierta y al margen de este asunto", explica De la Varga.