Santa María del Páramo acoge la exposición “Ojos de la Guerra” de siete artistas ucranianos

La sala de exposiciones “Oscar García Prieto” de Santa María del Páramo acoge hasta el próximo día 23 de noviembre la exposición “Ojos de la Guerra”. La idea de la exposición es transmitir las realidades de la guerra y los sentimientos de los ucranianos a través de diferentes estilos y corrientes artísticas, ya que es el arte el que mejor puede expresar la gama completa de emociones del artista. La exposición presenta fotografías y pinturas de siete artistas ucranianos creadas durante la actual guerra ruso-ucraniana. Con estas obras, los artistas también buscan concienciar sobre los peligros de todas las guerras. La exposición incluye obras de Arsen Petrov, reconocido fotógrafo que documentó la guerra en Ucrania y cuyo trabajo ha sido ampliamente difundido por medios de comunicación de todo el mundo; y de la fotógrafa de Kharkiv Tatiana Yurchenko, quien presenta una serie de fotografías que muestran la destrucción de la ciudad y los sentimientos de sus habitantes. Maria Suslova, ganadora del Concurso Europeo de Diseño de Sellos Postales de 2023, también participa.

La exposición también incluye obras de Anna Grenevytska, reconocida artista urbana cuyos murales adornan las fachadas de edificios en Kyiv; de los artistas Igor Zabolotny y Vadym Odariuk, quienes utilizan diversas técnicas pictóricas para recrear la realidad ucraniana; y de Lyubov Dushyna, representada por obras textiles realizadas con técnicas tradicionales ucranianas.

Con el proyecto «Ojos de la Guerra», estos siete artistas tienen una misión clara: combatir la desinformación y difundir la verdad sobre la guerra y la vida.