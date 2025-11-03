Los Izanes, reconocida por el Ministerio de Agricultura

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La empresa apícola Los Izanes, ubicada en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, ha sido reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como explotación modelo dentro del Programa Cultiva 2024, que distingue a las mejores iniciativas agrarias del país por su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la formación en el medio rural.

El reconocimiento será entregado el 6 de noviembre en Ifema Madrid, durante la feria Expo-Sagris, en un acto presidido por el ministro o la secretaria de Estado.

Formada por Nacho Rodríguez y Raquel Fernández, Los Izanes es una explotación de titularidad compartida que combina la producción apícola artesanal con el respeto a la biodiversidad y la divulgación sobre la importancia de las abejas. «Este reconocimiento es un impulso enorme y un motivo de orgullo», destacan sus responsables, «más aún porque lo otorgan los propios participantes del programa».