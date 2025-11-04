Astorga subvenciona con más de 27.000 euros a las escuelas deportivas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga, a través de la Concejalía de Deportes, informa de la concesión de una subvención de 27.168 € destinada a las Escuelas Deportivas Municipales, permitiendo reforzar y desarrollar las disciplinas de Ajedrez, Baloncesto, Fútbol Sala y Salvamento y Socorrismo durante la presente temporada.

Estas ayudas municipales «consolidan la continuidad y calidad de nuestras escuelas, garantizando un espacio formativo accesible para niños y jóvenes, donde se fomentan valores como el esfuerzo, la convivencia, el respeto y el deporte como herramienta educativa», tal y como explica el consistorio en una nota de prensa.

«Desde el Ayuntamiento de Astorga queremos agradecer a la Diputación de León su firme compromiso con el deporte base, reconociendo su apoyo constante para que nuestras escuelas puedan seguir creciendo y ofreciendo oportunidades a la juventud astorgana», añade el ayuntamiento maragato.

Participación

Asimismo, desde la concejalía de deportes de Astorga han querido hacer hincapié en la importancia de seguir mejorando la competición escolar, «con el objetivo de promover una mayor participación de los jóvenes y fortalecer su vínculo con la actividad física y el deporte organizado. Confiamos en que, trabajando de forma coordinada, podamos impulsar un marco competitivo más estimulante, inclusivo y enriquecedor para todos», concluye el comunicado.