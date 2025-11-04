La Bañeza aborda la ciberseguridad y la prevención de fraudes online

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza, en colaboración con el programa CyL Digital de la Junta de Castilla y León, apuesta por la formación en competencias digitales con la organización de un nuevo curso de ciberseguridad, enfocado en el uso seguro de internet y la prevención de fraudes en línea. En esta ocasión, además de abordar los principales riesgos a los que se enfrentan los usuarios en la red, se ofrecerá información práctica sobre cómo realizar compras por internet de forma segura, evitando caer en posibles estafas o fraudes digitales.

El ayuntamiento asegura que esta formación resulta esencial para fomentar una ciudadanía más protegida y consciente en el entorno digital. El curso, de carácter presencial y totalmente gratuito, se desarrollará los días 3, 4 y 5 de noviembre, en horario de 10:00 a 12:30 horas, en el Salón de Actos del Centro Cultural Tierras Bañezanas.