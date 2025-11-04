La Diputación mantiene deuda cero y un fuerte superávit pese al déficit estructural

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha puesto de relieve la solidez económica de la Diputación de León, que mantiene una situación de deuda cero, elevados niveles de tesorería y superávit presupuestario, a pesar de registrar un desequilibrio estructural del 44% entre las obligaciones reconocidas y los ingresos obtenidos durante el periodo 2019-2022.

Así lo explicó este lunes el presidente del órgano fiscalizador, Mario Amilivia, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en la que presentó los informes sobre el sector público local en la provincia de León, centrados en el periodo 2019-2022.

El informe analiza la gestión financiera del Palacio de los Guzmanes en esos cuatro ejercicios, en los que la Diputación reconoció obligaciones por 154 millones de euros frente a 85,9 millones en derechos reconocidos, lo que refleja un déficit de financiación acumulado del 44%. No obstante, el estudio constata que la institución ha mantenido estabilidad presupuestaria y un resultado positivo en casi todos los ejercicios, salvo en 2021.

El presupuesto consolidado de la Diputación osciló entre 133,5 millones de euros en 2019 y 152,7 millones en 2022, con una tendencia de crecimiento sostenido que se acentuó en el ejercicio siguiente. En 2023, el volumen de ingresos ascendió a 182 millones, frente a 149 millones de gastos, lo que se tradujo en un superávit de 33 millones de euros.

El informe subraya además la solidez de la posición de tesorería de la institución provincial. En 2022, el remanente de tesorería para gastos generales alcanzó los 161,6 millones y los fondos líquidos se situaron en 220,3 millones. Un año después, estas cifras crecieron hasta 196 millones y 258 millones, respectivamente, sin que la Diputación presente endeudamiento alguno.

Según el Consejo de Cuentas, este escenario convierte a la Diputación de León en una de las instituciones provinciales con mayor capacidad financiera y solvencia de Castilla y León, lo que le permite afrontar sus competencias de cooperación con los ayuntamientos con una posición presupuestaria de fortaleza.

Durante el periodo fiscalizado, la Diputación formalizó 447 contratos por 29,6 millones y suscribió 258 convenios con entidades locales, además de conceder 113,7 millones en subvenciones dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal. El Consejo recomienda, no obstante, actualizar la normativa del plan —aún regulado por una ordenanza de 2009— e impulsar una planificación estratégica más precisa que refuerce la eficacia en la asistencia a los municipios.

Entre las áreas que de mayor gasto son el Servicio de Ayuda a Domicilio, con 45,5 millones; el Centro Nuestra Señora del Valle, con 23,8; la Estación Invernal de San Isidro, con 14,3; y la Gestión Tributaria y Recaudación, con 13,2 millones. En conjunto, el 34% del gasto del periodo 2019-2022, equivalente a 195 millones, se destinó a transferencias a entidades locales, principalmente en infraestructuras.