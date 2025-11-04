Santa María arreglará la calle Alcalde José Tagarro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa María del Páramo, celebrada el pasado día 24 de octubre, adjudicó el contrato de obra para la calle alcalde José Tagarro por importe de 39.910 euros. Tras este paso y la formalización del contrato, la entidad local espera avanzar en los siguientes pasos como es la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y firmar el Acta de Comprobación de Replanteo lo más próximamente para que se ejecute antes de que comience el invierno y sea más dificultosa su ejecución.

En el proyecto de la obra se estudia la dirección de la vía para una mejor seguridad y accesibilidad.

Esta obra está financiada con el Fondo de Cohesión Territorial 2025 de la Junta, que sufraga el 75% de la inversión y el 25% la administración local.

En la subvención existe un remanente de alrededor de 716 euros que se ha tenido que destinar a mobiliario urbano para la calle Alcalde José Tagarro, ya que la administración autonómica solo permite invertir los remanentes en cuestiones de competencias básicas municipales de la inversión principal solicitada. Esta exigencia ha dificultado en gran medida buscar una inversión para ese remanente.