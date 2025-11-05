Las obras de remodelación obligan a cortar el tráfico en las dos rotondas coyantinas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan informa sobre cortes de tráfico y rutas alternativas durante los trabajos, que se desarrollarán el viernes 7 y sábado 8 de noviembre.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha anunciado el inicio inminente de las obras de mejora en las rotondas situadas junto a la Guardia Civil y la carretera Matallana, así como en el vial que conecta ambas infraestructuras dentro del término municipal. Los trabajos están programados para llevarse a cabo entre el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre, afectando al tráfico rodado en estos puntos de la localidad.

La intervención supondrá cortes temporales al tráfico en las zonas afectadas. Para minimizar los inconvenientes a vecinos y conductores, se establecerán itinerarios alternativos debidamente señalizados, permitiendo así mantener la circulación por otras vías mientras duren los trabajos.

El Consistorio recomienda a todos los residentes y personas que tengan previsto circular por Valencia de Don Juan durante esas fechas que planifiquen sus trayectos con antelación teniendo en cuenta estas restricciones. Desde el Ayuntamiento coyantino subrayan que «lamentan profundamente las molestias ocasionadas», pero recuerdan que esta actuación es necesaria para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en dos puntos estratégicos del municipio.

Las obras forman parte del plan municipal, que cuenta con parte subvencionada por la Diputación de León y la Junta de Castilla y León, para modernizar infraestructuras urbanas, garantizando un entorno más seguro tanto para vehículos como para peatones.

Se recuerda a todos los usuarios afectados que consulten la señalización provisional instalada ante cualquier duda relativa a los desvíos habilitados durante estos días.