La hembra de mastín leonés Tosca de Autocán, multicampeona de Europa

En el corazón de Santa Colomba de Curueño, en la provincia de León, Pilar Blanco y Carlos González, criadores bajo el afijo Ferregón, han convertido su pasión por el Mastín Leonés en una forma de vida. En su finca, los perros se crían en semilibertad, respetando la rusticidad y funcionalidad que caracterizan desde hace siglos a esta raza emblemática de la montaña leonesa.

El 2025 ha traído nuevos motivos de orgullo para este criadero. Tosca de Autocán, una mastina nacida en 2019 en Cuadros, en la casa del prestigioso criador Isidro García, ya fallecido, compite desde 2021, y se ha consolidado como una auténtica embajadora del Mastín Leonés en Europa. Este año, la ejemplar se ha coronado como «Multi Campeona», tras sumar cinco títulos internacionales que refrendan su calidad y presencia en los principales certámenes del continente.

Su palmarés es tan extenso como brillante. Campeona Internacional con triunfos en Bilbao, Somo, Elvas y Tarbes; Campeona de España, con victorias en Avilés, Bilbao, Somo y Ciudad Real; Campeona de Portugal, conquistando Elvas y Santarém; además de los títulos de Campeona Latina y Campeona Ibérica, conseguidos en distintas exposiciones entre España, Portugal y Francia. Cada galardón es reflejo de años de dedicación, selección y cariño hacia una raza que simboliza la fuerza tranquila de la tierra leonesa.

Carlos González describe a Tosca con orgullo y precisión. «Tosca físicamente es una perra morfológicamente muy apegada al estándar de la raza; de gran talla, con mucho hueso y un movimiento excepcional. De carácter, es muy equilibrada: capaz de ser defensora y territorial en sus dominios, y al mismo tiempo acudir a exposiciones con más de 3.000 perros sin inmutarse».

Pero el éxito no termina ahí. La nueva generación de Ferregón también empieza a dejar huella en los rings internacionales. Dos jóvenes nacidos en 2024 ya destacan por su potencial y temperamento. Diácono Ferregón se ha proclamado Campeón Internacional Joven, tras imponerse en las exposiciones de Gijón, Burdeos y Santarém. Por su parte, Eria del Moclin fue elegida Mejor Joven Absoluto en la Exposición Internacional de Bilbao y ha sido reconocida como Mejor Joven Hembra 2025 en el Campeonato Asame.

Con estos logros, Ferregón reafirma su posición como referente en la cría del Mastín Leonés, una raza que representa el equilibrio entre nobleza, potencia y lealtad. Desde su rincón en Santa Colomba de Curueño, Pilar y Carlos continúan apostando por un modelo de cría responsable, que combina tradición, amor por los animales y una profunda conexión con la naturaleza y con la ganadería. Su labor demuestra que, cuando se une pasión y respeto por la genética, el resultado puede llegar tan lejos como lo hace el eco de los mastines que, desde León, están conquistando Europa.