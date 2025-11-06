La chimenea silenciosa: testigo del último capítulo de la actividad minera en León del siglo XX

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el corazón de la Montaña Oriental Leonesa, en el valle de Llorada, se alzan las ruinas de una antigua mina de cinabrio cuyo elemento más visible y simbólico son las estructuras de sus edificios y, notablemente, su chimenea. Estos restos no solo marcan un periodo de actividad industrial reciente, sino que son la culminación de una historia minera que se remonta a la antigüedad.

El yacimiento de cinabrio de Llorada es conocido desde tiempos muy remotos. Los hallazgos arqueológicos de la zona, como una caldera de bronce y una azuela de hierro datadas en el siglo VII A.C., demuestran que la extracción ya se realizaba incluso antes de la llegada de los romanos.

Los romanos, grandes conocedores de los recursos mineros de la península, también explotaron intensamente el cinabrio, mineral del que se obtenía el mercurio y el famoso pigmento rojo conocido como minium. Las fuentes romanas confirman el conocimiento que tenían de este valioso mineral en el área cantábrica (Asturias y León).

La explotación más reciente y de la que quedan estructuras más visibles, como la característica chimenea, tuvo lugar a mediados del siglo XX. Aunque la mina fue abierta y posteriormente abandonada en esa época, sus restos se integran en el paisaje del valle de Llorada, cerca del río Dueñas.

Las ruinas, que incluyen la chimenea y los edificios de la explotación, son hoy un punto de interés en rutas de senderismo como el PR-LE 51: Puerta de Llorada. Los senderistas que ascienden al collado de Cerezales, inmersos en frondosos hayedos, pasan inevitablemente junto a estas estructuras, testigos mudos de la dureza del trabajo minero.

La zona de la antigua mina se encuentra dentro del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, lo que asegura la protección de un entorno de gran valor ecológico. El contraste entre la flora y fauna del parque y los vestigios de la actividad industrial dota al lugar de un significado histórico y natural singular.

La chimenea de Puerto de Llorada, más que una simple ruina, es un hito en el paisaje que conecta la tradición minera milenaria de León con el entorno natural protegido de la actualidad.

Información inspirada en el siguiente post de Miguel de Moñana, en el grupo de Facbook 'Me presta León'.