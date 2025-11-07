Gripe aviar: mapa en tiempo real del avance de la enfermedad en las aves silvestres de España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

SEO/BirdLife ha intensificado su seguimiento sobre la evolución de la gripe aviar (subtipo H5N1) en aves silvestres, en un momento de creciente alerta en España y los países más afectados en Europa. La organización pone a disposición pública un mapa en el que se registran los episodios confirmados o sospechosos en aves silvestres en España. En él constan, hasta el momento, más de 50 episodios que afectan a una veintena de especies, con especial incidencia en grullas comunes y gaviotas patiamarillas.

En Alemania, el Friedrich Loeffler Institut ha reportado 184 nuevos casos en aves silvestres entre los informes del 23 y 30 de octubre, y unas 2.000 grullas muertas hasta final de mes, con expansión hacia el oeste debido a la migración de esta especie. En Francia, la LPO (BirdLife en Francia) ha confirmado al menos 6.500 grullas muertas solo en la región de Champagne-Ardennes, entre ellas 500 muertes en el embalse del Der-Chantecoq, donde se habían concentrado 42.000 grullas el fin de semana del 18-19 de octubre.

Situación en España

En la península ibérica, se están registrando muertes de aves silvestres de forma dispersa. Un foco particularmente importante es el registrado en la laguna de Gallocanta, un punto clave de escala en su migración e invernada para las grullas comunes, donde ya se han contabilizado más de 900 grullas muertas. Dada esta cifra, el número real de grullas afectadas en España probablemente supere ya el millar. Entre las especies más frecuentemente afectadas figuran la gaviota patiamarilla, con una veintena de brotes en la costa cantábrica y el occidente gallego, aunque los números de ejemplares por brote suelen ser bajos. También se han notificado casos en rapaces: un cernícalo vulgar en el delta del Ebro (octubre) y un águila calzada en Salamanca (agosto), según los datos recabados por la organización.

Nuevo contexto regulatorio en España

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado que, a partir del lunes 10 de noviembre de 2025, entra en vigor la prohibición de la cría de aves de corral al aire libre en España como medida preventiva frente al aumento del riesgo de gripe aviar. La decisión se basa en datos de la UE que indican 139 focos de IAAP (Influenza Aviar de Alta Patogenicidad) en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas, entre el 1 de julio y el 5 de noviembre.

En España, hasta la fecha, se han notificado 14 focos en aves de corral, 68 en aves silvestres y cinco en aves cautivas. Además, se prohíbe dar agua procedente de depósitos exteriores accesibles a aves silvestres a las aves de corral en las zonas de especial riesgo y vigilancia, y se restringen exhibiciones de aves de corral o cautivas en certámenes, ferias o concentraciones ganaderas si no se evalúan los riesgos y se adoptan medidas de bioseguridad.

Llamamiento a las autoridades

SEO/BirdLife reclama que:

Se tomen muestras suficientes en todos los episodios para poder así confirmar la incidencia del virus y descartar otras causas de mortalidad.

Se adopten medidas para asegurar la retirada de las aves enfermas o muertas de cualquier especie, incluidas aves comunes no protegidas como palomas, gaviotas o córvidos, sospechosas de muerte por contagio del virus, para evitar su extensión a poblaciones de aves necrófagas o carroñeras, así como a mamíferos propensos al contagio, como los felinos. Esta recomendación es particularmente importante en aquellas regiones con numerosas poblaciones de buitres, águilas o en zonas de recuperación del lince ibérico.

Se eviten sueltas de aves para caza, la utilización de reclamos vivos y que se adopten medidas para evitar posibles riesgos a los cazadores de aves acuáticas y se estudie la suspensión temporal de la caza de estas especies en las zonas de riesgo.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante la detección de aves muertas o con síntomas de enfermedad, SEO/BirdLife recuerda que:

No se debe tener contacto directo ni manipular los animales.

Se debe avisar inmediatamente al número 112 para que las autoridades coordinen el tratamiento y envío de las aves enfermas o muertas al centro de referencia.