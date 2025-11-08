El tiempo en León hoy: lluvias matinales y mínimas en picado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un sábado en la provincia de León marcado por la nubosidad, un notable descenso en las temperaturas mínimas y la posibilidad de precipitaciones débiles durante la mañana.

Se esperan cielos nubosos con una alta probabilidad de precipitación débil en la primera mitad del día, tendiendo a cielos poco nubosos a medida que avance la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso, mientras que las máximas se mantendrán estables.

Aemet prevé heladas débiles en zonas de montaña, sin descartar alguna puntual en la meseta leonesa.

La cota de nieve se mantendrá relativamente alta, situándose por encima de los 1.600 o 1.800 metros. Finalmente, el viento soplará del oeste al norte, con una intensidad floja, aunque se esperan intervalos de moderado a lo largo del día.